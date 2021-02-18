شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18-2-2021 بحسب ما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث سجل سعر طن الحديد بين 13500– 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.

وفي نفس السياق استقرت أسعار الأسمنت للمستهلك لتتراوح بين 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن.