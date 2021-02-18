شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-2-2021، ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره في بنك مصر لـ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

ونزل مؤشر الدولار 0.15 % إلى 90.748 اليوم الخميس في التعاملات الصباحية في لندن بعد أن ارتفع 0.2 %أثناء الليل و0.4 % يوم الثلاثاء.

وربح المؤشر نحو 1% منذ بداية العام الجاري، ليتعافى من انخفاض 7% تقريبا في 2020 استمر حتى سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 89.206 في أوائل يناير.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه.

4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.17 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.