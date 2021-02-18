شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالى بضغوط تراجع 28 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.67% خاسراً 69.35 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.7 مليون سهم بقيمة 401.6 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 17 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.03%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.31%، 0.05%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

في سياق متصل أعلن مصرف قطر الإسلامي، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية، للانعقاد يوم 22 فبراير الجاري، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 وخطة العمل لعام 2021، تقرير هيئة الرقابة الشرعية، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، مناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.40 ريال قطري لكل سهم، زيادة الحد الأقصى لسقف برنامج صكوك مصرف قطــر الإسلامي بالدولار الأمريكي ليصبح 5 مليار دولار كحد أقصى بدلاً من 4 مليار دولار، بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي .

في السياق ذاته أعلنت شركة السلام العالمية عن إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2021 - 2023 يوم 2 مارس المقبل.