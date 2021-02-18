الجمارك تحبط تهريب مشروبات كحولية وسجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

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القاهرة - سامية سيد - مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضرى ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية وكمية سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية وكمية السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام إثنان من العاملين بفرع من فروع الاسواق الحرة بالقاهرة بالإتجار فى السجائر والمشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم .

وتم تشكيل لجنة جمركية من السادة عبدالله مصطفي مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الاقسام بالمكافحة بحضور المقدم هشام عبد الواحد وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمحل حيث تم ضبط ٢٢ زجاجه خمور و ٣ خرطوشة سجائر بحوزة الأول و ٣٩ خرطوشةً سجائر بحوزة الثانى قبل تسليمهم للتاجر في الشارع رغم محاولة المهربين استغلال سوء الاحوال الجوية السئية لولا يقضة رجال مباحث الجمارك ورجال مكافحة التهرب الجمركي حيث تم العمل طوال الليل .

وبلغت التعويضات المستحقة على المتهم الأول مليون و 300 الف جنية ، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥١ / ٢٠٢١ مكافحة التهرب الجمركي وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح .

وبلفت التعويضات المستحقة على المتهم الثانى28 ألف و500 جنيه للثانى ، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٠ / ٢٠٢١ وقام المتهم بطلب التصالح وقام بسداد كافة المستحقات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.