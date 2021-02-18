شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور .. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا فى السوق المحلى اليوم الخميس 18- 2-2021، حيث سجلت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو،وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

بينما استقرت أسعار الطماطم 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو.

وتراوحت سعر كيلو الباذنجان رومي بين 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيه للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو ، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو .