بيانات رفينيتيف تكشف علاوة خام برنت إلى دبى تبلغ أعلى مستوى منذ يناير 2020

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات رفينيتيف أن علاوة خام برنت إلى دبي قفزت إلى 2.63 دولار للبرميل وهي الأعلى منذ يناير 2020.

وزادت العلاوة، المعروفة أيضا باسم مبادلات بورصة العقود الآجلة، 68 سنتا مقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء بحسب ما تظهره البيانات.

ويشجع اتساع العلاوة بشكل اعتيادي شركات التكرير على شراء المزيد من الخام المسعر حسب خام الشرق الأوسط القياسي بدلا من النفط من حوض الأطلسي.

وارتفع برنت اليوم الخميس لأعلى مستوى في 13 شهرا إذ شهدت السوق عمليات شراء جديدة بتحفيز من الطقس البارد النادر في تكساس مما قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لعدة أيام أو حتى أسابيع.