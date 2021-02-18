الاقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى سعره يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 18-2-2021  فى سوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " تتراوح بين 18- 21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1 " 70-100 جنيه للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " بين 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. 

 

واستقرت أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأن أسعار المكرونة السويسي تراوحت بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، .  

 

وتراوحت سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بين 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " بين 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا بين 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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