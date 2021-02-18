شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالحي الحكومي"منطقة الوزارات" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لجميع شبكات المرافق الجاري تنفيذها بالحي.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم بعقد اجتماع موسع، لاستعراض الموقف التنفيذي لجميع شبكات المرافق بالمجاورة الرئيسية والحي الحكومي والحي الدبلوماسي وجميع الأحياء السكنية، ثم تفقدوا أعمال المرافق للحي الحكومي، ومنطقة البنوك، والمنطقة حول مبنيي البرلمان ومجلس الشيوخ.

وأشاد مسئولو الوزارة بتقدم الأعمال بالموقع، وجدية الشركات المنفذة، حيث إن الأعمال لا تتوقف على الرغم من العوامل الجوية والطقس السييء.

كما شدد مسئولو الوزارة على جميع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المقررة للانتهاء من جهذه الشبكات لا سيما المناطق والأحياء المحيطة بالحى الحكومى ومجلس النواب.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بالحي الحكومي"منطقة الوزارات"، وجارٍ الإنتهاء من شبكات المرافق بمنطقة البنوك والمنطقة حول البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة به.