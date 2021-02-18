شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 18-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 18-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.74 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.81 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.79 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ربح اليورو 0.2 % إلى 1.2065 دولار بعد أن نزل 0.5 % أثناء الليل وهو أكبر تراجع في أسبوعين.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.79 جنيه للشراء.

19.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.74 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.81 جنيه.

18.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.97 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.75 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.77 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.76 جنيه للشراء.

19.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.74 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.