شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يجني أرباحه – تحليل – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، لجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.24% بما يعادل -0.88 نقطة ليستقر على سعر 26.28 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 26.18، ليستهدف مستوى المقاومة 28.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه