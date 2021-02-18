شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم بين المطرقة والسندان – تحليل – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر على سعر 119.97 دولار، وذلك أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ويبدو أن ذلك هو ما كبح من خسائر السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 123.77، ليستهدف مستوى الدعم 115.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط