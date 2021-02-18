شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يعاود الارتفاع – تحليل – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 0.45 نقطة ليستقر على سعر 165.66 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 173.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد