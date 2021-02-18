شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحلق عالياً – تحليل – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جي بي مورجان (JPM) الصعود في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.31% بما يعادل 0.45 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 145.10 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 141.00، ليستهدف مستوى المقاومة 150.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد