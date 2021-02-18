شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وذلك على اثر تعرضه للضغط السلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.14 نقطة ليستقر على سعر 50.13 دولار، كما نلاحظ أيضاً بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.25، ليستهدف مستوى الدعم 47.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط