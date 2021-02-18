شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً إضافياً ليقترب من حاجز 0.7800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 0.7820 وتمتد إلى 0.7915 بعد تخطي المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.7725 و0.7685 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد