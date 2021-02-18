الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً إضافياً ليقترب من حاجز 0.7800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 0.7820 وتمتد إلى 0.7915 بعد تخطي المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.7725 و0.7685 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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