شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت بالارتداد هبوطاً بعد ملامسة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 64.45 ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 63.05 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة، بينما تتواجد الأهداف التالية للموجة الصاعدة المتوقعة عند 66.00 ثم 67.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد