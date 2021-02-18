شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية الآن ليقترب من مستوى 61.00، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 59.75، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 63.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد