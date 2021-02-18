الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 18-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات لاختراق مستوى 1785.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1827.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما تتواجد الأهداف المتوقعة للموجة الهابطة المقترحة عند 1765.00 ثم 1740.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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