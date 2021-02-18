شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات لاختراق مستوى 1785.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1827.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما تتواجد الأهداف المتوقعة للموجة الهابطة المقترحة عند 1765.00 ثم 1740.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط