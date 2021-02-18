شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى غضون الستة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يدعم تلك المحاولات تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,789.00$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,776.65$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,775.69$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية فى عام 2021 ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,769.53$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 91.05 نقطة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ،بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، عقب بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، عززت آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا.

وفى نفس الإطار ،كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد أيام 26-27 كانون الثاني/يناير الماضي ،عن تأكيد المركزي الأمريكي على مواصلة السياسة النقدية شديدة التيسير إلى حين الحصول على إشارات قوية على عودة الاقتصاد لمسار النمو والتعافي الكامل من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.79 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,132.89 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 10 حزيران/يونيو 2020.