شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، فى ظل تراجع مستويات العملة الأمريكية ، وبدعم انحسار احتمالات خفض الفائدة البريطانية للمنطقة السلبية فى المستقبل القريب.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3922$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3852 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3839$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.3951$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 91.05 نقطة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعد انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وحققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" مكاسب ضخمة بالفترة الأخيرة ، بفضل انحسار احتمالات خفض الفائدة البريطانية للمنطقة السلبية ،بعدما أكد البنك المركزي البريطاني خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر على حاجة البنوك البريطانية لفترة 6 أشهر حتى تكون مستعدة للتعامل مع الفوائد دون مستويات الصفر.

الأمر الذي قلص بشدة احتمالات خفض الفائدة البريطانية للمنطقة السلبية ،وعزز ذلك أيضا نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع من العام الماضي بأفضل من التوقعات ،و تسارع تعافي مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة.