شكرا لقرائتكم خبر عن دلة العرب تُطالب تابعة لـ "بن داود" بتعويض بقيمة 124 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة عن قيام شركة دلة العرب برفع قضية تجارية ضد الشركة التابعة "الدانوب للمواد الغذائية والكماليات"، للمطالبةً بالتعويض عن انتهاك براءة اختراع بمبلغ تعويض وقدره 124.125 مليون ريال بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وذلك "بحسب إدعاء المدعية".

وقالت داود القابضة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الشركة التابعة ستقوم بدراسة القضية وفق المستندات التي سيتم تقديمها من المدعية من خلال تبادل المذكرات وعلى ضوء ذلك سيتم تكليف محامٍ مختص حسب نوع القضية.

وأشارت الشركة، إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن بن داود حققت صافي أرباح بلغ 78.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 124.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة على إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من إنتشار الجائحة في المملكة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 390.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 295.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.