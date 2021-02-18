شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طفيفة بأرباح أسمنت السعودية السنوية إلى 456 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الإسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1.019% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 456 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 451 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 479.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 491 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 328.5 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 307.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.