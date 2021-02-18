شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 28% من اقتصاد المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 28% من الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية سيساعد بوصول نسبة المساهمة SME'S إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030، حسبما أورد موقع قناة العربية.

ولفت إلى أن البنك الجديد سيركز على تمويل القطاعات الجديدة التي تستهدفها رؤية 2030، موضحا أن الهدف يكمن في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.

وكشف أن البنك الجديد سيخدم كافة مناطق السعودية عن طريق القنوات الرقمية.إلى ذلك، أكد أن البنك الجديد سيركز على تمويل الشركات الصغيرة في القطاعات الواعدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الثلاثاء الماضي على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع له.

ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك.

ويضم البنك، العديد من المبادرات التي أطلقتها "منشآت" بالتعاون مع الجهات المعنية، منها الشركة السعودية للاستثمار الجريء وSaudi Venture Capital FUND، ووصل إجمالي المبالغ المعتمدة للاستثمارات مليار ريال، ورأسمال هذا الصندوق 2.8 مليار ريال.

يشار إلى أن السعودية حلت مؤخرا، كأفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال وذلك في تقرير المرصد العالمي 2019.

حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم وذلك بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية.