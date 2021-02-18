شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك متفائل حيال 2021 ويستبعد بلوغ استهلاك النفط ذروته بالمدى القريب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، إن ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بأن 2021 سيكون عاما للتعافي بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والطلب عليه من جراء الجائحة.

وأضاف باركيندو خلال مناسبة افتراضية لمنتدى الطاقة الدولي إن هناك مبررات للتفاؤل بأن 2021 سيكون عام التعافي، مشيرا إلى أنه بالمقابل هناك العديد من أوجه الضبابية الأخرى التي تلوح بالأفق، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع أن من المستبعد أن يبلغ استهلاك النفط ذروته في "المدى الفوري، مشيرا إلى إن ذروة النفط لن تتحقق إلا باتخاذ الدول لخطوات كبيرة في سياساتها الاستهلاكية.

وأضاف أن العالم شهد تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5%، وتراجع حجم الاستثمارات في هذا القطاع بنحو 20%، أما النفط فقد رأينا هبوطا حادا في ابريل الماضي بنحو 32 مليون برميل.

يشار إلى أن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، قال في تصريحات خلال يناير الماضي، إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.

وأفاد باركيندو، إن مخزونات النفط العالمية "مرتفعة جدا"، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها.

وقالت بترو لوجيستكس لتتبع الناقلات، مؤخرا، إن امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75% في ديسمبر 2020، مسجلا أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو 2020.

وقال سيتي بنك في تقرير صدر في وقت سابق، إن خطوات السعودية وأوبك+ ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وتوقع التقرير تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط للشهر السادس على التوالي في ديسمبر جاء مدعوما باستمرار تعافي الإنتاج الليبي وزيادات أقل في دول أخرى بالمنظمة.