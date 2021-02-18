شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط عند الأعلى لها منذ مطلع 2020 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، حينما اختبر الأعلى له منذ 25 نيسان/أبريل 2019، بينما ارتفعت عقود خام برنت للأعلى منذ مطلع 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 26 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 12 من شباط/فبراير والذي قد يعكس تقلص العجز إلى نحو 2.1 مليون برميل مقابل عجز بنحو 6.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة.

بخلاف ذلك، تسعير الأسواق تداعيات العاصفة الشتوية التي تضرب شمال شرق أمريكا والتي أدت لانقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس وما حولها وتعطيل التدفقات النفطية من أكبر بقعة منتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة مع إغلاق ما لا يقل على خمس إنتاج التكرير الأمريكي ومليون برميل من إنتاج النفط الخام، مقابل التوقعات بأن أوبك+ قد تقدم على تخفيف القيود على الإمدادات بحلول نيسان/أبريل نظراً لتعافي الأسعار.

وفي تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم بنسبة 0.11% لتتداول عند مستويات 61.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.68$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.14$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل المقبل فشهد ارتفاعاً 0.02% لتتداول عند 65.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.02$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.34$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.96 مقارنة بالافتتاحية عند 90.86، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.95.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.3 مقابل 26.5 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من شباط/فبراير والتي قد توضح تراجع بواقع 18 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 793 ألف طلب ومع الكشف عن بيانات سوق الإسكان لشهر كانون الثاني/يناير وسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى 1.67 مليون مقابل 1.70 مليون وأن توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى 1.66 مليون مقابل 1.67 مليون في كانون الأول/ديسمبر.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا مؤخراً توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 109.22 مليون ولقي 2,413,912 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 307 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أثنى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 400 منصة منذ 13 من آذار/مارس.