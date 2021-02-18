شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحقق بعض الأهداف الايجابية– تحليل – 18-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الغاز بتداولاته الأخيرة قناة صاعدة جديدة ليشكل مستوى 2.510 امتداد للدعم الرئيسي ولنلاحظ تسجيله حاليا لبعض الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 3.200. ثبات التداولات فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز قرب 3.150 وبتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك يزيد من فرص استئناف السعر قريبا للهجوم الصاعد لنتوقع اندفاعه نحو 3.550 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.820 وليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.150 و 3.550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد