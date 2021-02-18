شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتكبد بعض الخسائر- تحليل - 18-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بهبوطه مؤخرا من المقاومة المستقرة عند 128.00 متكبدا بذلك بعض الخسائر بتذبذبه دون الدعم الأولي المتمركز عند 127.45.

استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره من الضغوط السلبية لنتوقع تمركز التداولات دون مستوى 127.70 واستهداف الدعم المحوري الممتد نحو 126.90 خلال الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 127.70 و 126.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط