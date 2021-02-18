شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين قد يضطر للهبوط اللحظي-تحليل - 18-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر الزوج مستقرا دون المقاومة المتمثلة بمستوى 147.85 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد وليجبره ذلك على الهبوط نحو 146.60 بفعل محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

بشكل عام, فإن ثبات المقاومة المذكورة سابقا سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات تصحيحية هابطة جديدة قد تدفع به للتسلل دون مستوى 146.00 والوصول نحو الدعم الاولي المتمثل بمستوى 144.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 147.85 و 146.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة