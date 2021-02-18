شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يختبر الدعم– تحليل - 18-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين ارتداده التصحيحي الهابط باختباره للدعم الأولي المتمركز عند 1230.00 ليرتد مجددا بشكل إيجابي نحو 1265.00 ليؤكد الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا.

كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء, سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليساهم بتجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد