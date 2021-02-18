شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس ينجذب نحو الهدف– تحليل -18-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النحاس الاندفاع الصاعد مسجلا بذلك الهدف المتمركز عند 3.8810 ليبتعد بذلك عن دعم القناة الصاعدة وليؤكد تأثره بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.

حاليا وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, سنبقى على ترجيحنا الصاعد والذي قد يستهدف قريبا الحاجز النفسي المتمركز عند 4.000 وصولا نحو 4.1100 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.8450 و 4.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد