شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير: التعاطي التجاري مع الصين قد يكلّف الشركات الأمريكية مئات المليارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت غرفة التجارة الأمريكية في تقرير سلطت فيه الضوء على تكلفة الفصل الكامل بين أكبر اقتصادات العالم: إن الشركات الأمريكية ستخسر مئات المليارات من الدولارات إذا خفضت الاستثمار في الصين أو زادت الدول من الرسوم الجمركية.

وقالت جماعة الضغط التجارية في تقرير، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيشهد خسارة لمرة واحدة تصل إلى 500 مليار دولار إذا خفضت الشركات الأمريكية الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بمقدار النصف.

وقالت المجموعة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في دراسة مشتركة مع مجموعة روديوم جروب، وهي شركة بيانات وتحليلات في نيويورك: إن تطبيق تعريفة بنسبة 25% على جميع فروع التجارة الثنائية من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 190 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025.

ويسلط التحليل الضوء على تكاليف السياسات المختلفة حيث تزن إدارة بايدن أفضل استراتيجية لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين. وقالت الغرفة إنه يتعين على الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء لمواجهة الصين على أساس نموذجها الاقتصادي الذي تقوده الدولة ومخاوف الأمن القومي بدلاً من التصرف من جانب واحد، ومن دون تقويض إنتاجية الولايات المتحدة وابتكارها.

وقالت الغرفة إن «النهج المتوازن والعقلاني» للعلاقات التجارية مع الصين يصب في مصلحة كل من مجتمع الأعمال الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. وفي الوقت نفسه، قالت المجموعة إنها لصالح اقتصاد «قائم على القواعد» النظام وضد الممارسات الصينية غير العادلة للشركات الأمريكية. وخاضت الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية في فترة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تشهد تطبيق تعريفات جمركية على حوالي 335 مليار دولار من السلع الصينية سنوياً، وفقاً لحسابات تشاد باون في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.



اتفاقية المرحلة الأولى



هذا على الرغم من اتفاقية المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها في عام 2020، حيث وعدت الصين بشراء المزيد من المنتجات الأمريكية. وأخفقت بكين في تحقيق أهداف اتفاق التجارة لعام 2020 حيث أدى الوباء العالمي إلى قلب سلاسل الشحن والتوريد.

وبموجب الاتفاقية، تعهدت الدولة الآسيوية بشراء 200 مليار دولار إضافية في الزراعة والطاقة والمنتجات المصنعة الأمريكية على مستوى عام 2017 في العامين المنتهيين بنهاية عام 2021.

ولم تعالج الصفقة بشكل كامل بعض أكبر مظالم الشركات الأمريكية، مثل الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا القسري والدعم الصيني للصناعات المحلية.

بالإضافة إلى انخفاض صادرات السلع، قدرت الدراسة أنه إذا تم تخفيض الإنفاق الصيني والسياحي والتعليم المستقبلي بمقدار النصف عن مستويات ما قبل الوباء، فإن الولايات المتحدة ستخسر 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنوياً في صادرات تجارة الخدمات. وقالت الغرفة إن الفصل سيضر بالإنفاق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة التي تدعم عمليات الصين، على الرغم من صعوبة تحديد هذا التأثير كمياً.

سوق أشباه الموصلات

كما درس تقرير الغرفة تأثير الفصل المحتمل في أربع صناعات. ووجدت أن فقدان الوصول إلى سوق أشباه الموصلات في الصين سيؤدي إلى خسارة إنتاج تتراوح بين 54 مليار دولار و 124 مليار دولار، ويعرض 100 ألف وظيفة أمريكية للخطر. قد يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 38 مليار دولار وما يقرب من 100 ألف وظيفة في صناعة الكيماويات. قد تكلف خسارة الوصول إلى سوق الصين للطائرات الأمريكية وخدمات الطيران التجاري 51 مليار دولار سنوياً في الإنتاج، أو 875 مليار دولار بشكل تراكمي بحلول عام 2038. وقالت الغرفة إن خسارة حصة السوق في الأجهزة الطبية ستؤدي إلى 23.6 مليار دولار في الإيرادات السنوية.

(بلومبيرج)

