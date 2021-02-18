شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة جرحى بانفجار رسالة مفخّخة في مقرّ شركة بجنوب ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أصيب ثلاثة موظفين بجروح في انفجار رسالة مفخّخة أثناء عملهم في مركز إداري تابع لمجموعة «ليدل» للبيع بالتجزئة في جنوب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشركة والشرطة.

وقالت الشرطة في بيان، إنّ شخصين أصيبا «بجروح طفيفة» والثالث بجروح «خطرة» جرّاء الانفجار الذي وقع عصر الأربعاء في نيكارسولم بالقرب من مدينة شتوتغارت. وأضافت: «بناءً على الوضع الراهن للتحقيق فقد انفجرت رسالة مفخّخة داخل المبنى».

وأوضحت الشرطة أنّ عناصر من فرق الإنقاذ وطائرة هليكوبتر هرعوا إلى مكان الانفجار في حين أجلت الشرطة حوالي مئة من موظفي الشركة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه» عن «ليدل» قولها مساء الأربعاء: «لقد صدمنا بما حدث ونتمنّى لموظفينا الشفاء العاجل».