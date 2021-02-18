شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الخميس 18-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 18-2-2021، تباينا ملحوظا فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث ثبت سعر الصرف في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره بقيمة قرشين فى بنك "عودة" ليسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى مسجلا 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

فى سياق متصل ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم الخميس لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام أو ربما لأسابيع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.57 جنيه.

15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.56 جنيه.

15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.