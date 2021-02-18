شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وعطلة عيد التحرير الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسراً 2.17 نقطة ليصل إلى مستوى 5725.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسراً 1.09 نقطة ليصل إلى مستوى 6255.49 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسراً 4.75 نقطة ليصل إلى مستوى 4677.06 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% خاسراً 7.36 نقطة ليصل إلى مستوى 4848.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 129.1 مليون سهم بقيمة 17.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4941 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.94%، 0.27%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، تعطل البورصة أعمالها من يوم الخميس الموافق 25 فبراير إلى يوم 28 فبراير الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مارس المقبل.

كما أعلنت بورصة الكويت بأنه بناءً على قرار الجمعية العامة لشركة الأولى للاستثمار (الأولى)، والتي أقرت فيها تخفيض رأس المال، فأنه تقرر إيقاف أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري إلى يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التخفيض على أن يتم إعادة أسهم الشركة للتداول اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4 مارس المقبل.

في سياق آخر أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري، وذلك لمناقشة اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال.