شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط صافى ربح جازبروم نفط الروسية 71% فى 2020 بفعل تراجع الطلب وأسعار الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة جازبروم نفط الروسية، ذراع النفط التابعة لشركة الغاز الحكومية جازبروم، انخفاضا 71 بالمئة في صافي ربح 2020 إلى 117.7 مليار روبل (1.60 مليار دولار) اليوم الخميس، بعد تهاوي الطلب على الخام وأسعاره.