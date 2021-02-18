شكرا لقرائتكم خبر عن كريدي سويس يتكبد 353 مليون فرنك في الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك كريدي سويس يوم الخميس عن خسارة صافية قدرها 353 مليون فرنك سويسري (392.8 مليون دولار أمريكي) للربع الرابع من عام 2020 على خلفية ارتفاع المخصصات.

جاءت النتائج أفضل مما توقعه محللوا رفينيتيف، الذين توقعوا خسارة صافية 558.5 مليون فرنك سويسري خلال الربع وصافي دخل قدره 2.8 مليار فرنك سويسري لهذا العام.

وأنهى بنك كريدي سويس عام 2020 بصافي دخل 2.7 مليار فرنك سويسري.

وقال توماس جوتشتاين، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس، في بيان: «على الرغم من البيئة الصعبة للمجتمعات والاقتصادات في عام 2020، شهدنا أداءً أساسيا قويا عبر إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع معالجة القضايا التاريخية».

وكان البنك السويسري قد أخطر الأسواق في يناير بأنه سيغرق في خسارة أعلى من المتوقع في الربع الأخير من عام 2020 بعد أن خصص 850 مليون دولار لنزاع قانوني حول ديون العقارات في الولايات المتحدة.

في ذلك الوقت، أعلن كريدي سويس أيضاً أنه سيبدأ في شراء ما بين مليار و 1.5 مليار فرنك سويسري من الأسهم اعتباراً من 12 يناير.

ارتفع سعر السهم بنحو 12% منذ بداية العام. (وكالات)