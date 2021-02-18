كريدى سويس يسجل خسارة فى الربع الرابع من العام بسبب مشاكل قانونية

القاهرة - سامية سيد - سجل كريدي سويس اليوم الخميس انخفاضا 22 بالمئة في صافي ربح 2020 إذ تسببت رسوم قانونية بقيمة 757 مليون فرنك في دفع ثاني أكبر بنك سويسري لتكبد خسارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وسجل البنك صافي خسارة 353 مليون فرنك سويسري (392.79 مليون دولار) في الربع الرابع، مقارنة مع توقعات بتسجيل خسارة 566 مليون فرنك في استطلاع خاص بالبنك شمل 18 محللا.

وأُجري الاستطلاع قبل أن يسوي البنك قضية قديمة تتعلق بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري مقابل 80 مليون دولار ما يقل عما أعلنه من قبل. حقق مديرو الثروات أرباحا وفيرة من ازدهار التداولات وطلب أكبر للعملاء على تقديم المشورة خلال جائحة كوفيد-19، مما ساعد منافسيه مجموعة يو.بي.إس ومجموعة جوليوس باير على تحقيق أرباح كبيرة. لكن كريدي سويس واجه انتكاسات في نشاطه الأساسي العام الماضي في كل مكان خارج آسيا.

وخارج آسيا، تمكن بنك الاستثمار التابع لكريدي سويس فحسب من تحقيق أرباح مجددا في 2020، إذ تأثرت الأرباح سلبا نتيجة خسائر أعلى متوقعة في الإقراض وعوامل غير مواتية ناجمة عن أسعار الفائدة السلبية وصعود الفرنك السويسري.

وباستبعاد مكاسب غير متكررة دعمت النتائج في 2019 وأثرت عليها سلبا في 2020، قال البنك إنه كان سيحقق نموا للأرباح قبل الضرائب ستة بالمئة للعام