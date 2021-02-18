شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من اللحوم إلى 2 مليار جنيه في نوفمبر الماضى وتراجع الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من اللحوم في شهر نوفمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 2 مليار و443 مليون و440 ألف جنيه "152 مليون و712 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار-، مقابل 2 مليار و382 مليون و800 ألف جنيه "148 مليون و925 ألف دولار" في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليون و640 ألف جنيه "3 ملايين و790 ألف دولار".

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من اللحوم جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و63 مليون و627 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل مليار و193 مليون و929 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 130 مليون و302 ألف دولار.

وشملت قائمة أهم الواردات من السلع الاستهلاكية كلا من أبقار وجواميس حية بقيمة بلغت نحو 6 مليون و620 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 9 ملايين و172 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 2 مليون و552 ألف دولار، يليها الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة بقيمة بلغت نحو 81 مليون و917 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 83 مليون و416 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليون و499 ألف دولار.