شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.8975 ويخترقه ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار الموجة الصاعدة على المدى اللحظي، والتي تستهدف مستوى 0.9025 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.8975 ثم 0.8923 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8930 والمقاومة 0.9050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد