شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بعد إعادة اختبار المقاومة المخترقة سابقاً، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.7820 كهدف رئيسي أول، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7915.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.7725 ثم 0.7685 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد