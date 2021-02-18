شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع قوي جديد ليقترب من هدفنا الإيجابي المنتظر عند 66.00، ونتوقع استمرار الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط لتستهدف مستوى 67.55 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الانتباه إلى أن كسر 64.45 سيوقف الاندفاع الصاعد ويضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط المؤقت قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد