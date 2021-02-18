شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليعيد اختبار خط الدعم المكسور سابقاً والذي يتحوّل إلى مقاومة الآن عند 27.50، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة بشرط الثبات دون 27.50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 26.00 ثم 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.60 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط