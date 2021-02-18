شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الانخفاض – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد ليختبر مستوى مقاومة فرعي تشكّل عند 1785.00، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الإجمالي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1765.00، والذي يمثّل كسره مفتاح امتداد خسائر الذهب لتصل إلى 1740.00 كمحطة سلبية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1785.00 والثبات فوقه سيدفع السعر لإجراء تصحيح صاعد لحظي وتحقيق بعض المكاسب المؤقتة قبل العودة للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط