شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يهاجم المقاومة – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولات لاختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويبدأ اليوم بميل صاعد جديد ليتحرك فوق هذه المقاومة، يرافقه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي نتوقع أن يدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والهدف الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2778، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2685 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2640 والمقاومة 1.2780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد