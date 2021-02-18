شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية بعد أن واجه حاجز قوي شكّله مستوى مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليتحرك دون 106.00 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليظهر تشبع واضح في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة الصاعدة التي تستهدف مستوى 106.44 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 105.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.40 والمقاومة 106.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد