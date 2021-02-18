شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه ضغط سلبي لحظي – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، ليقع تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 1.3800 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيجبر السعر على مواصلة الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.3680 ثم 1.3585 كمحطات سلبية تالية.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.3900 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت