شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.2064، ليتحول نحو الانخفاض ويتجه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 1.1976 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1888.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.2064 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط