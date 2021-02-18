شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط السعودي ترتفع إلى 7.7 مليون برميل نهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المصدرة للنفط (جودي)، أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية في ديسمبر 2020 زادت إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

وارتفعت صادرات الخام السعودية 0.141 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.495 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وزاد إنتاج السعودية من الخام على أساس شهري إلى 8.980 مليون برميل يوميا في ديسمبر، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

إلى ذلك، تراجع استهلاك المصافي السعودية من الخام 0.011 مليون برميل يوميا إلى 2.328 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

هبطت مخزونات الخام السعودية 3.416 مليون برميل يوميا إلى 140.016 مليون برميل في ديسمبر.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر.

وزاد إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية لأكبر مصدر للخام في العالم السعودية عن شهر أكتوبر السابق 46 ألف برميل يوميا.