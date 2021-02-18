شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية تعتزم تقليص إمداد النفط لبعض المشترين الآسيويين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري مؤسسة البترول الكويتية المنتجة للنفط محادثات لتقليص اتفاقات التوريد السنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان إلى 9 أشهر هذا العام لتلبية الطلب من مصفاتها الجديدة.

وقال مسؤولين في المؤسسة خلال اجتماع مع شركات تكرير هندية هذا الشهر، إن عقودها المقبلة لتوريد النفط مع مشترين هنود ستستمر من أبريل نيسان حتى ديسمبر ، بدلا من أن تستمر حتى مارس 2022، بحسب وكالة رويترز.

وذكروا أن الكويت، وهي رابع أكبر منتج في أوبك، قالت إنها ستقيّم الوضع خلال أكتوبر ونوفمبر قبل الالتزام بإمدادات خلال الربع الأول من 2022.

يشار إلى أن مصفاة الزور التابعة للمؤسسة والبالغة طاقتها 615 ألف برميل يوميا، وهي الرابعة للبلاد.

من المقرر أن تبدأ المصفاة العمل في غضون نهاية العام، مما سيحول الكويت إلى واحد من أكبر منتجي الوقود في المنطقة.

يشار إلى أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) قررت في مارس 2020 ترسية مناقصة خدمات الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفاة الزور بقيمة 53.2 مليون دينار، وذلك في اكبر عقد توقعه الشركة بالعام الماضي.