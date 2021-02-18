شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك ساب" يوافق على استقالة الرئيس التنفيذي لرغبته في التقاعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على طلب ديفيد ديو للتقاعد كعضو منتدب ومهام الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس الإدارة، اعتباراً من 23 مايو 2021، مع بقائه مستشاراً لمجلس الإدارة حتى مايو 2022.

وأشار البنك إلى أن العضو المنتدب المستقيل تولى مناصب مختلفة في "ساب"، كان آخرها منصب العضو المنتدب خلال السنوات الـ11 الماضية، بما في ذلك جهوده لتعزيز ورفع أداء البنك والنجاح في إتمام عملية الاندماج مع البنك الأول، بحسب بيان "ساب" لـ"تداول".

ولفت البنك أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

ومؤخرا، قال ديفيد دو، المدير التنفيذي السابق للبنك، أن البنك سجل خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب تجنيب مخصصات الشهرة بعد الاستحواذ على "البنك الأول".

وأوضح، أن هذه الخسائر الكبيرة محاسبية ناجمة عن إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، مؤكدا أن هذه الأرقام غير متكررة وغير نقدية، ولا تؤثر على المركز المالي للبنك.

وحقق ساب صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.15 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات. وقابل ذلك جزئيًا، انخفاض إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي خسائر بلغ 4.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.